Tchad : « Moussa Faki prépare son retour à la fin de son mandat » (Dr Maoundonodji Gilbert)

En réaction au discours du président de la Commission de l'Union Africaine, lors de l'ouverture du Dialogue National Souverain et Inclusif, le politologue et juriste, Dr Maoundonodji Gilbert, affirme que le bilan fait par Moussa Faki Mahamat est partagé par tout le monde, après trois décennies de règne du régime MPS « car le pays ne tourne qu'en rond ».



Pour Dr Maoundonodji Gilbert, bien que Moussa Mahamat Faki a prononcé un discours de vérité, il n'a pas assumé clairement le bilan du défunt président Deby, puisqu'il a été plusieurs fois ministre sous Deby père.



« Pourtant, il a été un des artisans de ce régime, puisque qu'il a été plusieurs fois ministre et même Premier ministre », relève le politologue.



Dr Maoundonodji Gilbert souligne que le président de la Commission de l'UA cherche un positionnement dans le nouveau paysage politique qui se dessine, et qui va se dessiner même après le Dialogue National Inclusif, car avec les prochaines échéances électorales à venir, peut-être qu'il prépare son retour au pays, à la fin de son mandat à la tête de l'instance africaine.