Tchad : Moussa Hassane Idibey nommé coordonnateur général de l'ONAJES

Par décret n°2576/PR/MJS/2020, Moussa Hassane Idibey est nommé Coordonnateur Général à l'Office National d'Appui à la Jeunesse et aux Sports. Il remplace Kadre Saleh Kana, appelé à d'autres fonctions.



Ex-directeur général adjoint du ministère de la Jeunesse et des Sports, Moussa Hassane Idibey est remplacé par Kadre Saleh Kana.



Moussa Hassane Idibey a précédemment occupé le poste de directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS).