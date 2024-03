Tchad: Moussa Mahamat Yaya, le "Gouverneur" qui aide les plus vulnérables

La période de soudure au Tchad, qui survient généralement entre les mois de mars et juin, est une période critique où les réserves alimentaires diminuent avant la prochaine récolte. Cette année, comme souvent, elle est marquée par des défis alimentaires accrus, exacerbés par des facteurs tels que les conditions climatiques défavorables, les conflits armés dans des pays voisins et les crises économiques. Dans ce contexte, l'aide humanitaire du gouvernement, coordonnée par le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, revêt une importance cruciale pour atténuer les souffrances des populations vulnérables.