Tchad : Moussa Wade Djibrine demande une Cour de répression des infractions contre la corruption

Moussa Wade Djibrine, président du Syndicat des magistrats du Tchad (SMT) et participant au dialogue national, plaide pour une revalorisation de salaire des magistrats et la création d'une Cour de répression des infractions financières.



"La justice est l'un des trois pouvoirs. C'est une institution très importante. Pour fonder un État, on doit commencer par la construction de la justice. Nous magistrats tchadiens, nous constatons que nous sommes oubliés dans les traitements sur tous les plans. Les juges ont un traitement salarial qui est loin derrière un député ou un membre du gouvernement", affirme Moussa Wade Djibrine.



"Nous demandons que la justice soit prise en compte dans tous ses aspects. Que tous les magistrats qui seront nommés à la Cour suprême soient nommés par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). S'ils sont cooptés par d'autres institutions, ceux-là auront la compétence de dire le droit. Dans un pays comme le notre où la corruption est décriée, nous demandons la création du Cour de répression des infractions financières qui aura la plénitude de gérer les cas de corruption", suggère le président du SMT.