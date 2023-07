Tchad : Moussa Zakaria Ibet présente le court métrage Haya Ammi, une ode à la femme

Le cinéaste tchadien Moussa Zakaria Ibet a présenté en avant-première, son dernier film intitulé Haya Ammi, à la Bibliothèque nationale, le 3 juillet 2023.



Ce court métrage de 32 minutes met en lumière l'importance du respect envers les femmes tchadiennes en tant que mères, épouses et filles. L'auteur souhaite également souligner l'importance de reconnaître le rôle des mères.



La reconnaissance envers les mères

Dans son film, Moussa Zakaria Ibet souhaite rendre hommage aux femmes tchadiennes, en soulignant les sacrifices qu'elles ont consentis pour l'éducation de leurs enfants, qu'elles soient encore en vie ou décédées.



L'auteur insiste sur l'importance pour les hommes de respecter leurs femmes, qui sont les mères de leurs enfants. Le titre du film, Haya Ammi, exprime le désir de ramener le respect envers les femmes et de reconnaître leur valeur.



Synopsis du film

Le court métrage raconte l'histoire d'un personnage qui, après avoir réussi dans sa vie professionnelle, cherche à honorer sa mère décédée en partageant les fruits de sa réussite. Il souhaite satisfaire les désirs de sa défunte mère, contrairement à d'autres enfants qui se querellent avec leurs mères, tout au long de la journée.



Moussa Zakaria Ibet explique que son objectif est d'éduquer, sensibiliser et guider la population tchadienne à travers les images, en mettant en avant l'importance et la reconnaissance envers les femmes.