Tchad : Moussafoyo lance une campagne inédite de vaccination conjointe au cœur du Moyen-Chari

Une campagne de vaccination simultanée pour les humains et les animaux, au profit des communautés pastorales nomades, organisée par la délégation sanitaire et la délégation de l’élevage du Moyen-Chari en partenariat, avec le Programme d’Appui au District Sanitaire de Danamadji, a été lancée ce 28 mai 2025 dans le district sanitaire de Danamadji plus précisément au ferrick Ramala dans la sous-préfecture de Danamadji.



Une action symbolique et stratégique portée par l’approche intégrée « One Health », qui lie santé humaine, santé animale et environnement. Cette campagne, fruit d’un partenariat entre les autorités sanitaires, vétérinaires et le Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS), marque un tournant dans l’accès aux soins pour des populations souvent marginalisées par leur mobilité.



Le chef du ferrick hôte, Mahamat Ali Issel, a ouvert la cérémonie avec des mots empreints de gratitude et d’espoir. « Nous sommes honorés par cette attention. Nos enfants, nos femmes et nos troupeaux ont enfin accès à des soins que beaucoup d’autres prennent pour acquis », a-t-il déclaré.



Le Dr Mékonyo Kolmyan Gédéon, délégué provincial de la Santé publique, a détaillé les objectifs chiffrés de cette opération humanitaire : 228 enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés contre les principales maladies infantiles (rougeole, poliomyélite, diphtérie, etc.) ; 63 femmes enceintes recevront des soins prénataux et des vaccins essentiels pour leur santé et celle de leurs bébés ; 249 femmes en âge de procréer bénéficieront de campagnes de sensibilisation et de protection vaccinale.



Adoum Ismaïl Oumar, chef de secteur élevage, a souligné la nécessité d’une participation active des pasteurs : « Pour que cette campagne porte ses fruits, chaque éleveur doit présenter l’ensemble de ses animaux. Une santé animale robuste, c’est la garantie d’un avenir meilleur pour nos communautés. 1000 bovins seront vaccinés contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et 1000 petits ruminants contre la peste des petits ruminants (PPR) ».



Du côté des partenaires, Dr Kyere Eric, représentant de la Coopération Suisse (DDC) via le PADS, a réaffirmé le soutien à cette approche intégrée : « La stratégie One Health n’est pas un luxe. C’est une nécessité. Elle tient compte des interconnexions entre les hommes, les animaux et leur environnement. Cette campagne en est la preuve vivante. »



Pendant dix jours, cette campagne conjointe va sillonner les territoires les plus reculés, apportant soins et espoir là où les infrastructures manquent. C’est un acte fort d’équité sanitaire, qui démontre que les politiques de santé publique peuvent et doivent inclure les communautés nomades.