Tchad - Moussoro : La jeunesse s'engage pour la paix et la prise de décisions

La conférence a porté sur le thème : "La participation des jeunes dans la consolidation de la paix et la prise de décisions." L'événement visait à promouvoir une culture de paix et à encourager l'engagement des jeunes dans les processus décisionnels.



Sougouma Hassaballah Ahmat, président de la Plateforme des jeunes, a souligné que la paix va au-delà de l'absence de violence. Il a insisté sur l'importance d'être à l'abri de diverses oppressions et privations, affirmant que les jeunes doivent œuvrer activement pour la consolidation de la paix.



Saleh Brahim Dicker, président de la Coordination Provinciale des Jeunes, a évoqué l'importance de la paix dans les politiques publiques, mettant en avant les efforts des gouvernements et des partenaires, notamment l'ONG OXFAM.



La conférence a réaffirmé que la consolidation de la paix est une responsabilité collective des jeunes, qui doivent s'impliquer activement dans la prise de décisions pour un développement durable. Cet événement a non seulement renforcé les liens entre les jeunes, mais a également ouvert des voies pour des actions concrètes en faveur de la paix dans la province de Bahr El Gazel.