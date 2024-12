Tchad - Moussoro célèbre la démocratie : un hommage aux héros de la liberté

La ville de Moussoro, chef-lieu de la province du Barh El Gazel, a vibré aux couleurs de la nation à l'occasion de la célébration de la 34ème Journée de la liberté et de la démocratie. Cette cérémonie, marquée par une prise d'armes solennelle, a rassemblé les autorités administratives, militaires, religieuses et de nombreux citoyens.







La prise d'armes, un rituel militaire chargé de symbolisme, a été l'occasion de rendre hommage aux pionniers de la démocratie tchadienne qui ont lutté pour la liberté et l'indépendance du pays. Le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts a été un moment fort de cette cérémonie, symbolisant la reconnaissance de la nation envers ces héros.







Après la revue des troupes, un grand défilé a traversé les rues de Moussoro. Les forces de défense et de sécurité, les élèves, les étudiants, les syndicats et les partis politiques ont défilé avec fierté, arborant les couleurs nationales. Ce défilé a été l'occasion de manifester l'attachement des Tchadiens aux valeurs républicaines et à la paix.







Dans son discours, le gouverneur de la province du Barh El Gazel, Faitchou Étienne, a souligné l'importance de préserver les acquis de la démocratie et de consolider l'unité nationale. Il a appelé les populations à s'impliquer davantage dans la construction d'un Tchad prospère et démocratique.







Si la célébration de cette journée a été marquée par l'enthousiasme et la fierté nationale, elle a également été l'occasion de rappeler les nombreux défis auxquels le Tchad est confronté. La lutte contre l'insécurité, le développement économique, la promotion de l'éducation et de la santé sont autant de domaines où des efforts importants doivent être déployés.







La célébration de la Journée de la liberté et de la démocratie à Moussoro a été un moment fort de la vie nationale. Elle a permis de renforcer le sentiment d'unité et de solidarité entre les Tchadiens. Les autorités et les populations sont appelées à poursuivre leurs efforts pour consolider les acquis de la démocratie et construire un avenir meilleur pour le Tchad.