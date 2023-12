Tchad : Moussoro célèbre le 33ème anniversaire de la Liberté et de la Démocratie

La ville de Moussoro, chef-lieu de la province du Barh El Gazel, a commémoré le 33ème anniversaire de la Journée de la Liberté et de la Démocratie le 1er décembre 2023.



La cérémonie, tenue à la tribune municipale, visait à rendre hommage aux soldats tombés pour l'instauration de la liberté et de la démocratie au Tchad. L'événement s'est déroulé en présence de diverses autorités administratives, militaires, civiles, traditionnelles et religieuses.



Lors de son arrivée, le secrétaire général provincial, Abba Saradingar, représentant le gouverneur, a été accueilli par le commandant de la PSI, Ahmat Soubey. La cérémonie a débuté par une revue des troupes des forces de défense et de sécurité, suivie du dépôt de gerbes de fleurs au monument commémoratif dédié aux héros tombés au combat.



Dans son discours, Abba Saradingar a souligné l'importance symbolique de cette journée, rappelant qu'elle représente un héritage laissé par le Maréchal et que les Tchadiens doivent le perpétuer. La célébration s'est poursuivie avec un défilé des forces de sécurité et de défense, des élèves et des syndicats de chauffeurs, ajoutant une dimension militaire et civique à l'événement.