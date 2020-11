Tchad : Moustapha Ali Alifei nommé ambassadeur au Gabon et Sao Tomé et Principe

Le décret n°2416 du 24 novembre 2020 porte nomination de Moustapha Ali Alifei en tant qu'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République Gabonaise, Sao Tomé et Principe.



Haut fonctionnaire et diplomate, Moustapha Ali Alifei a occupé plusieurs postes de responsabilité au Tchad, dont ceux de membre du gouvernement ou encore Représentant permanent du Tchad auprès des Nations Unies.