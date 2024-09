Tchad - Moyen-Chari : Une pirogue chavire à Sarh, 8 morts

Détails de l'incident

Bilan : Huit personnes ont perdu la vie par noyade, tandis que 11 passagers ont survécu.

Corps retrouvés : Sept corps ont été repêchés, et des recherches sont en cours pour retrouver le dernier corps manquant.

Circonstances : Le chavirement a été provoqué par un vent violent alors que la pirogue se trouvait au milieu du fleuve, lors du transport vers le village de Badara, situé à 5 kilomètres de Sarh.

Réactions et soutien

Le mercredi 11 septembre, le Secrétaire Général Provincial du Moyen-Chari, Fidèle Godé Golo, accompagné du Chef de Canton de Banda CST, s'est rendu sur les lieux pour exprimer ses condoléances aux familles endeuillées.



Déclarations

Le Chef de Canton de Banda CST, Marsa Kornagué, a commenté l'accident en le qualifiant de "volonté de Dieu" et a indiqué que trois hors-bords ont été mobilisés depuis Banda CST pour assister aux recherches.



Cet incident tragique souligne les dangers liés à la navigation sur le fleuve, surtout en cas de conditions météorologiques défavorables.

Le naufrage de la pirogue sur le fleuve Chari, ayant entraîné la perte de huit vies humaines, met en évidence les vulnérabilités inhérentes aux transports fluviaux dans des régions où les infrastructures sont limitées et où les conditions météorologiques peuvent être imprévisibles.



En conclusion, cet événement tragique souligne la nécessité d'une approche globale pour améliorer la sécurité sur les voies navigables en Afrique. Une combinaison de mesures techniques, réglementaires et de sensibilisation est indispensable pour réduire les risques et protéger les populations.