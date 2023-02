Tchad : N'Djamena Bilala remporte le trophée du 1er festival culturel, social et sportif de la tribu Bilala

Lors de la cérémonie de clôture du premier festival culturel, social et sportif de la tribu Bilala, une finale de football a été organisée par sa majesté Tchoroma Hassan Absakine, le Sultan de Fitri.



Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziziz Maï Mahamat, en présence de plusieurs personnalités ce 25 février 2023, dans la soirée sur le terrain de Yao.



Au total, 16 équipes ont pris part à ce tournoi, et l'équipe de N'Djamena Bilala s'est qualifiée pour la finale en battant l'équipe Sité Mafi de Fitri sur un score de 1 but à 0.



L'objectif de cette compétition était de promouvoir la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Un maillot portant le n° 10 a été offert au Sultan du Fitri en son honneur.



La cérémonie s'est terminée par la remise des médailles et du trophée aux gagnants par les officiels présents.