Tchad - N'Djamena : La mairie réhabilite les garde-fous du pont étroit

Dès le 29 juin 2024, une équipe du service de la voirie a été mobilisée sur les lieux pour procéder à la réparation des garde-fous défectueux. Munis des outils et du matériel nécessaires, les agents ont travaillé d'arrache-pied pour sécuriser le passage et prévenir d'éventuels accidents.



L'intervention rapide de la mairie de N'Djamena démontre son engagement à garantir la sécurité des citoyens et à assurer la fluidité du trafic routier. Cette action témoigne également de l'efficacité des services municipaux qui réagissent promptement aux situations nécessitant une attention particulière.



L'incident survenu sur le pont étroit met en lumière l'importance de la maintenance régulière des infrastructures urbaines. Des inspections périodiques et des travaux de réparation préventifs permettent d'éviter des dégradations majeures et de garantir la sécurité des usagers.