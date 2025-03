Tchad - N'Djaména : Le Concert Géant Féminin pour la Paix revient en force pour sa 2ᵉ édition

Objectifs de l'Événement

Artistes et Performances

Mounira Mitchala

Matania

Mine d'or

Lyne Nepentes

Klariska

Bouchra Noora

Sandra Topona

Geneviève Matibeye



Clip Musical



Engagement de la Fondation

La Fondation Mounira Mitchala a annoncé, lors d'un point de presse tenu le 7 mars 2025 à la Bibliothèque nationale, la deuxième édition du Concert Géant Féminin pour la Fraternité, l'Unité et la Paix (CGFFUP). Cet événement se déroulera le vendredi 14 mars 2025 à la Maison de la Femme, à partir de 19h, et l'entrée est totalement gratuite.Placé sous le haut patronage du Maréchal du Tchad, Président de la République, ce concert célèbre le mois de la femme et met en avant le rôle essentiel des femmes dans la construction de la paix et de l’unité sociale.De nombreuses artistes féminines de divers styles musicaux et artistiques participeront à cet événement, incluant :Des danseuses et comédiennes engagées seront également présentes pour enrichir la programmation.En amont du concert, un clip musical intitulé "L’unité dans la diversité" a été réalisé pour valoriser le travail des femmes dans la société, mettant en lumière leur contribution à la paix et au développement.La Fondation Mounira Mitchala, qui se consacre à l’aide aux femmes vulnérables et à la scolarisation des enfants, invite le public à venir nombreux pour soutenir cette cause. Ce concert représente une occasion unique de célébrer la culture, la paix et l’engagement des femmes dans le développement du Tchad.