Tchad - N'Djaména : Les quartiers Béguinage et Klémat bientôt bitumés

Dans le cadre de son vaste programme de modernisation des infrastructures, le gouvernement tchadien poursuit les travaux de bitumage des rues de la capitale. Après avoir amélioré les voies de circulation dans le quartier de Mardjandaffack, c'est au tour des quartiers Béguinage et Klémat de bénéficier de ces aménagements.





Un chantier d'envergure



Lancés en février 2024, les travaux de bitumage des rues des quartiers Béguinage et Klémat ont connu un léger ralentissement en raison de la saison des pluies. Cependant, l'entreprise SODIS, chargée de la réalisation de ce projet, a repris activement les travaux avec la pose des ouvrages d'assainissement et le décapage de la chaussée.



Au total, ce sont 14,750 kilomètres de rues qui seront revêtus de bitume, offrant ainsi aux habitants de ces quartiers un cadre de vie plus agréable et une meilleure mobilité. Les travaux consistent notamment à la réalisation de rues en 1x2 voies avec des dimensionnements adaptés.





Des défis à relever



Le Directeur de projet de SODIS, Ndamderson Charles, a souligné les difficultés rencontrées sur ce chantier. Le déplacement des réseaux d'eau, d'électricité et de fibre optique représente un défi majeur. En effet, de nombreux câbles et postes transformateurs se trouvent sur l'emprise des travaux et doivent être déplacés avant de pouvoir poursuivre les opérations. L'entreprise SODIS a donc sollicité l'intervention de la STE (Société Tchadienne d'Electricité) et de la SNE (Société Nationale des Eaux) pour procéder dans les meilleurs délais à ces déplacements.





Une volonté politique forte



Ces travaux de bitumage témoignent de la volonté du gouvernement tchadien de moderniser les infrastructures urbaines et d'améliorer la qualité de vie des populations. Le président Mahamat Idriss Deby Itno a fait de la modernisation des villes une priorité de son mandat, et les résultats sont déjà visibles sur le terrain.





Les bénéfices pour les habitants



Le bitumage des rues des quartiers Béguinage et Klémat aura de nombreux avantages pour les habitants :



Amélioration de la mobilité: Les habitants pourront se déplacer plus facilement et plus rapidement.

Les habitants pourront se déplacer plus facilement et plus rapidement. Réduction des nuisances: Les poussières et les boues seront réduites, améliorant ainsi la qualité de l'air et la salubrité des habitations.

Les poussières et les boues seront réduites, améliorant ainsi la qualité de l'air et la salubrité des habitations. Valorisation du patrimoine immobilier: Les rues bitumées augmenteront la valeur des propriétés.

Les rues bitumées augmenteront la valeur des propriétés. Développement économique: Ces aménagements favoriseront le développement économique local en facilitant les échanges et les activités commerciales.





Les travaux de bitumage en cours à N'Djamena marquent une nouvelle étape dans la modernisation de la capitale tchadienne. En améliorant les infrastructures routières, le gouvernement contribue à améliorer le cadre de vie des populations et à renforcer l'attractivité de la ville.