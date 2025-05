TCHAD

Tchad - N'Djaména : Transformer le Stade de Mandjafa en pôle d'attraction durable

Alwihda Info | Par Barra Lutter - 16 Mai 2025

L'inauguration imminente du magnifique stade de Mandjafa suscite un vif intérêt et de nombreux commentaires. Cependant, au-delà de cet événement inaugural, la question cruciale à débattre est la manière de transformer ce joyau architectural sportif en un lieu de vie dynamique et permanent, capable d'accueillir une variété d'événements culturels et sportifs d'envergure nationale et internationale. C'est autour de cette interrogation fondamentale que devrait se structurer la réflexion.