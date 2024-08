Tchad - N'Djaména : Une opération de démoustification lancée au CHU pour protéger les plus vulnérables

Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique au Tchad, étant la première cause d'hospitalisation et de décès dans les structures sanitaires, surtout pendant la saison des pluies, période de haute transmission.



Cette opération vise à réduire la transmission du paludisme pour les patients, le personnel soignant et les accompagnateurs au CHU, qui accueille les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, couches les plus vulnérables.



Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme a indiqué que cette opération de démoustification intra et extra-domiciliaire va s'étendre à d'autres structures sanitaires et à toute la ville de N'Djamena.



Dans le cadre de la prévention, des moustiquaires et des médicaments pour la prise en charge gratuite du paludisme sont également mis à disposition des formations sanitaires.



Le directeur général du CHU a remercié le gouvernement pour l'importance accordée à la santé des populations et a appelé la population à se protéger, soulignant que la prévention est l'un des meilleurs moyens de lutte contre le paludisme.

Cette opération s'inscrit dans les efforts déployés par les autorités tchadiennes pour lutter contre le paludisme, maladie endémique et problème majeur de santé publique dans le pays.