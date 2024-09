Tchad - N’Djaména : Visite de terrain pour améliorer la coordination des secours aux sinistrés des inondations

Face à l’urgence sanitaire provoquée par les récentes inondations, les autorités tchadiennes redoublent d’efforts pour apporter une assistance efficace aux sinistrés. Ce mercredi 11 septembre 2024, Dr Ramat Abdoulaye, délégué à la santé publique de la province de N’Djamena et incident manager, s’est rendu sur les sites de la Basilique et de Melezi afin d’évaluer les actions menées par les différents partenaires humanitaires.



Dr Ramat Abdoulaye a souligné l'importance du respect des procédures par les différentes organisations pour garantir des interventions efficaces et positives. Il a rappelé que le ministère de la Santé publique accorde une grande importance à la réglementation des activités sanitaires.



Il a également encouragé les équipes de terrain à faire preuve d’abnégation et de responsabilité afin de soulager la souffrance des sinistrés. Cette initiative vise à assurer une réponse coordonnée et efficace face aux défis posés par les inondations.



Cette visite de terrain témoigne de la détermination des autorités tchadiennes à faire face à cette crise sanitaire. Grâce à une coordination renforcée entre les différents acteurs, il est à espérer que les sinistrés bénéficieront d'une prise en charge médicale adéquate et pourront ainsi se reconstruire.