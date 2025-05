Tchad : N’Djamena accueillera la 1ʳᵉ édition du Festival Mousseyna du 3 au 5 juillet 2025

Prestations musicales mêlant sonorités modernes et rythmes traditionnels,

Représentations théâtrales,

Expositions d’objets d’art,

Ateliers culinaires autour des spécialités du peuple Moussey,

Danses et contes traditionnels,

Et une scène ouverte aux artistes modernes d’inspiration patrimoniale, venus notamment de N’Djamena et du Cameroun.

À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce mardi 29 mai, les organisateurs ont dévoilé les grandes lignes de ce festival inédit.« Le festival sera un lieu de ressourcement, de brassage et de promotion des arts traditionnels, mais aussi modernes. Il s’agit d’un rendez-vous pour revisiter notre culture et renforcer les liens entre les générations », a déclaré Alingué Jean Lhamgolo, alias King-Golo, directeur du festival.Cette première édition proposera une programmation variée :Le public pourra aussi apprécier les performances de danseurs et humoristes issus des régions de Kodomma, Vaiguina, Ndalanga, ainsi que de la Kabbia et du Cameroun. Des artisans et créateurs locaux viendront compléter cette mosaïque culturelle.Plus qu’un simple événement festif, le Festival Mousseyna se veut un levier de cohésion sociale. En réunissant traditions et modernité, en croisant les générations et les territoires, il incarne la volonté de renforcer le vivre-ensemble à travers la culture.La gastronomie locale sera également à l’honneur, avec une mise en valeur des plats typiques du peuple Moussey, offrant aux visiteurs une véritable immersion sensorielle.Enfin, les organisateurs souhaitent dépasser la vision folklorique souvent associée à la culture tchadienne. À travers cette initiative, ils entendent réaffirmer le rôle stratégique de la culture dans le développement humain, social et économique.Rendez-vous donc début juillet à N’Djamena pour une célébration festive, éducative et inclusive des traditions vivantes du Tchad.