Tchad : Le Lycée d'Enseignement Général n°1 de Kélo honore ses doyens retraités

Cette célébration a été l’occasion pour leurs collègues, familles et proches de leur témoigner respect, reconnaissance et affection. Les moments forts de la cérémonie ont été jalonnés de témoignages émouvants, d'applaudissements nourris, de la lecture de leur parcours professionnel et de la remise d’attestations de reconnaissance.





Dans son mot de bienvenue, la présidente du comité d’organisation, la censeure Madame Diontoloum Nemadjibeye Clarisse, a remercié l’assistance et a expliqué le contexte de la cérémonie, soulignant l’importance d’honorer ceux qui ont consacré leur vie à l’éducation.





Représentant le proviseur du LEG 1, M. Bawileng Solgue a salué les efforts inlassables des deux enseignants et leur a remis, au nom de l’établissement, des attestations de reconnaissance pour leur dévouement tout au long de leur carrière.





Présent à la cérémonie, M. Seilou Dieudonné, inspecteur de l’éducation de la Tandjilé-Ouest, a félicité les retraités. Il a souligné que parvenir à la retraite est une grâce que peu ont le privilège d'atteindre. Il leur a ensuite personnellement remis les attestations.





Très émus par cette marque d’estime, Mbainaissem Narmbaye et Dillah Tabigué ont exprimé leur profonde gratitude, affirmant manquer de mots pour remercier leurs collègues pour cette initiative touchante.