RCA : Le président Touadéra face à la presse pour un dialogue franc sur les enjeux nationaux

Le Président de la République Faustin Archange Touadéra a échangé ce 30 mai 2025 avec les journalistes lors de la deuxième édition du déjeuner de presse au Palais de la Renaissance. L'événement, organisé par le Ministère de la Communication et des Médias, a rassemblé des professionnels du secteur public et privé autour des grandes questions d’actualité nationale.



Dialogue politique



Le Chef de l’État a réitéré sa main tendue à l’opposition, en particulier au BRDC, dans le cadre du dialogue en amont des prochaines élections. Il a souligné l’importance de discussions structurées autour des attentes du peuple centrafricain.



Avancées sociales et économiques



Touadéra s’est félicité des efforts fournis pour atténuer les difficultés sociales, notamment la baisse du coût des produits pétroliers et des denrées essentielles sur le territoire.



Sécurité et paix



La mise en œuvre de l’APPR-RCA et de la feuille de route de Luanda a permis des avancées sécuritaires notables. Le Président a défendu sa politique de dialogue avec les groupes armés, justifiant celle-ci par la nécessité de restaurer la paix tout en maintenant la lutte contre l’impunité.



Diplomatie et coopération



Il a réaffirmé une diplomatie diversifiée et souveraine, tournée vers des partenariats gagnant-gagnant. Il a aussi mis en avant la mobilisation des bailleurs autour du Plan National de Développement (PND 2024-2028), en préparation de la table ronde de financement prévue au Maroc.



Liberté de la presse



Interrogé sur l’arrestation d’un directeur de publication et la création d’une Maison de la Presse, le Président a répondu ouvertement aux préoccupations exprimées dans un mémorandum remis par l’Union des Journalistes Centrafricains (UJCA).