La Sierra Leone et la BAD ciblent les 90 milliards de dollars de flux financiers illicites annuels

Un séminaire à haut niveau de quatre jours s’est conclu la semaine dernière sur des recommandations concrètes pour lutter contre les quelque 90 milliards de dollars que l’Afrique perd chaque année à cause des flux financiers illicites, alors que le Groupe de la Banque africaine de développement et le gouvernement de la Sierra Leone intensifient leurs efforts pour renforcer la gouvernance des ressources naturelles.



Plus de 70 parties prenantes issues du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et d’organisations internationales se sont réunies à The Place Resort à Tokeh sous le thème « Exploiter la richesse de l’Afrique : Infléchir les flux financiers illicites en faveur d’une croissance et d’un développement résilients ». Les flux financiers illicites comptent parmi les enjeux économiques les plus urgents de l’Afrique.



Les discussions ont débouché sur des recommandations stratégiques, notamment la création de communautés de pratique nationales, la mise en œuvre de réformes institutionnelles et l’amélioration de la transparence autour des prêts adossés à des ressources. Les participants se sont accordés pour reconnaître que ces prêts doivent être considérés comme « une option de dernier recours » et ne doivent être utilisés que s’ils garantissent une transparence maximale et financent des investissements qui contribuent directement à la capacité de remboursement.



« Cette initiative peut nous aider à améliorer les recettes tirées des ressources naturelles en empêchant leur détournement via le commerce illégal et en renforçant la gestion des prêts adossés à ces ressources », a déclaré Sheku Ahmed Fantamadi Bangura, ministre des Finances de la Sierra Leone.



Les sessions de l’atelier ont porté sur l’identification des flux financiers illicites, la gestion des prêts adossés à des ressources et l’élaboration de mécanismes de gouvernance transparents. Les participants ont examiné les conclusions du Rapport de diagnostic national de la Sierra Leone, consacré au commerce illégal des ressources naturelles et aux insuffisances des capacités institutionnelles.



L’expert international Bernd Schlenter de Rand Sandton Consulting Group a présenté des analyses techniques sur les schémas des flux financiers illicites ainsi que des recommandations stratégiques lors de sessions intensives. Halima Hashi, responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement en Sierra Leone, a souligné que ce projet s’aligne sur la Stratégie décennale 2024-2033 et sur le Plan d’action de gestion et d’investissement en ressources naturelles 2025-2029 de la Banque.



Impact plus large

Le projet GONAT, financé par la Facilité d’appui à la transition de la Banque africaine de développement, repose sur trois piliers : analyse et diagnostic des politiques, renforcement des capacités et dialogue politique à haut niveau. Cette initiative soutient la mission de la Banque africaine de développement d’optimiser les richesses naturelles de l’Afrique en faveur d’une prospérité inclusive.



« Parvenir à une gestion transparente et équitable des ressources naturelles ne relève pas d’un simple exercice technique : c’est un impératif stratégique essentiel pour l’avenir de l’Afrique », a déclaré Eric Ogunleye, directeur de l’Institut africain de développement de la Banque africaine de développement. Le séminaire a abouti à un projet de communiqué pour adoption nationale, les participants s’engageant à traduire les recommandations stratégiques en réformes concrètes.