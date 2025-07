AFRICOM en Afrique australe : une sécurité collaborative au service du développement économique

AFRICOM ouvre une nouvelle ère de coopération sécuritaire en Angola et Namibie. En effet, le général John W. Brennan et l’ambassadeur Robert Scott ont présenté les résultats de leur mission en Angola et en Namibie, soulignant l’interdépendance entre sécurité, stabilité régionale et développement économique.



Selon l’ambassadeur Scott, la transformation du port de Lobito et les projets tels que Sun Africa (énergie solaire, financé par l’EXIM Bank des États-Unis) ou les 185 ponts construits par Acrow Bridge témoignent d’une approche intégrée : créer les conditions sécuritaires pour attirer des investissements et favoriser la croissance.



Côté militaire, l’AFRICOM évite un modèle de domination classique et privilégie le travail aux côtés des forces africaines via des formations, des exercices conjoints et le State Partnership Program. L’Angola vient d’y adhérer avec l’État américain de l’Ohio, élargissant ainsi la coopération à des domaines civils (universités, industries, gouvernance).



Enfin, le général Brennan a insisté sur l’importance de contrer les influences étrangères nuisibles, notamment les campagnes de désinformation menées via les réseaux sociaux. « Nos actions parlent pour nous », a-t-il affirmé, en misant sur la transparence et les partenariats stratégiques.