Tchad : N’Djamena, la nourriture de rue, un danger sanitaire ?

Dans les rues de N’Djamena, il n’est pas rare de voir des aliments exposés à l’air libre, sans protection contre la poussière et les microbes. Viandes grillées, beignets ou encore légumes, et le poisson etc.



Ces denrées attirent de nombreux consommateurs, mais aussi les risques sanitaires. L’absence de couvertures et de conditions d’hygiène adéquates, favorise la prolifération de bactéries, pouvant entraîner des intoxications alimentaires. Les conséquences de ces pratiques sont multiples.



Les aliments exposés à la poussière et aux insectes, notamment les mouches, peuvent être contaminés par des micro-organismes pathogènes. Cette contamination peut causer des maladies telles que la fièvre typhoïde, l’amibiase intestinale ou la shigellose, comme le souligne le médecin généraliste Adji Brahim Adji.



De plus, la proximité des étals avec les latrines dans certains marchés accentue ces risques sanitaires. Les autorités sanitaires appellent à plus de vigilance et exhortent les vendeurs à adopter des mesures de protection. Cependant, faute de moyens et de sensibilisation, la pratique persiste, mettant en péril la santé publique.



Il est donc crucial que les vendeurs prennent conscience de l’importance de maintenir des conditions d’hygiène irréprochables, dans la présentation et la vente de leurs produits. De même, les autorités locales, notamment les agents des arrondissements, doivent redoubler d’efforts pour instaurer et faire respecter des normes strictes en matière d’hygiène alimentaire.



La santé des consommateurs tchadiens est en jeu, et il est de la responsabilité de tous les acteurs concernés de veiller à ce que les aliments vendus dans les rues de N’Djamena soient sûrs et propres à la consommation. Seule une action collective et coordonnée permettra de garantir la sécurité alimentaire et de protéger efficacement la santé publique, face à ce défi d’hygiène majeur.