TCHAD Tchad : N'Djamena manque d'infrastructures de loisirs et de divertissements

Alwihda Info | Par Martin Higdé Ndouba - 19 Janvier 2023





Avec une superficie de 395 km², N'Djamena, la plus grande ville du Tchad, est répartie sur les 10 arrondissements, pour une population de 1.092.066 habitants.



Cette capitale peine à offrir un cadre de divertissement nécessaire pour que les citoyens s'épanouissent. De plus en plus, la population de N'Djamena a besoin d'un lieu de retrouvailles pendant les weekends.



Cependant, il est constaté que la capitale ne propose aucune infrastructure de divertissement. Ainsi, tout se concentre dans les débits de boissons, notamment les snacks, les bars, les animations et les boîtes de nuit, qui sont les seuls lieux proposés par la capitale tchadienne. Certains jeunes passent leurs soirées dans les boîtes de nuit, tandis que les plus âgés restent à la maison, bercés par les bruits des enfants et de la télévision.



En effet, à N'Djamena, les occasions de retrouvailles sont rares. C'est ce qui explique l’existence de la foule lors des événements culturels, notamment le Festival Dary, selon Abakar Azine, étudiant en droit arabe.



Malgré la croissance démographique, la capitale tchadienne manque de nouveaux concepts pour se détendre ou se divertir. Il n'y a ni espace vert, ni salle de cinéma pour emmener les enfants en promenade pendant les weekends. Cela prouve que cette ville animée ne parvient pas à s'adapter aux exigences des villes modernes.



Cette réalité perdure depuis des années, sans que les autorités communales réagissent, ni que la jeunesse revendique. C'est pourquoi, Masra Roland, ancien membre de l'association étudiante, justifie ce manque de lieu de loisirs : « N'Djamena est une ville sans culture de divertissement, tout se concentre dans les débits de boissons. C'est pourquoi les boîtes de nuit attirent trop les jeunes pendant les weekends », dit-il.



Toutefois, la population rêve d'innovations en matière de lieux de détente. Il y a donc un besoin urgent d'un véritable parc de loisirs pour les jeunes, pour sortir de ce style de weekends dans les boîtes de nuit et bars. Le manque de lieux de loisirs dans une capitale peut avoir plusieurs conséquences négatives sur la population.



Tout d'abord, cela peut entraîner une certaine frustration et un sentiment d'insatisfaction chez les citoyens, qui peinent à trouver des activités pour s'épanouir et passer des moments de détente en famille ou entre amis.



Cela peut également entraîner une fréquentation effrénée des lieux de divertissement existants, comme les bars et les boîtes de nuit, ce qui peut causer des problèmes de sécurité et de nuisance sonore pour les habitants des alentours. De plus, le manque d'espaces verts et de parcs peut affecter la santé mentale et physique de la population, en limitant les opportunités pour les activités sportives et de plein air.



Enfin, cela peut également avoir un impact sur l'économie locale, en limitant les opportunités pour les entrepreneurs locaux dans les secteurs du tourisme et des loisirs.





