Tchad : Naïr Abakar, portrait d’un prodige au service du pays

Le 17 juillet prochain, Nair Abakar aura 31 ans. Ambitieux, passionné et dotée d’une renommée qui dépasse les frontières, tout lui réussit. Retour sur le parcours hors norme du génie tchadien.

Nair Abakar rêve d’une Afrique meilleure. Ce qui le motive surtout, c’est être acteur du développement de son pays et trouver des solutions innovantes pour améliorer le quotidien de ses concitoyens. Développeur informatique, entrepreneur, expert, conseiller, il est aujourd’hui ambassadeur itinérant auprès de la Présidence et vice-président du comité de normalisation du football tchadien, nommé par la FIFA.



Après un bac à l’école française de N’Djamena, Nair Abakar poursuit ses études à l’École internationale des sciences du traitement de l’information (EISTI) de Cergy, en banlieue parisienne, où il se forme à la programmation et aux métiers de l’informatique. Il en sort diplômé d’un master en ingénierie maths-informatique.



Des études à la mise en œuvre des acquis



Nair Abakar commence sa carrière en 2014 au sein de l’Orange Labs, la division recherche et développement du groupe. Consultant informatique, il crée une plateforme de « crowdsourcing »: un phénomène nouveau, visant à rapprocher les consommateurs des marques et favoriser une image collaborative, flexible et innovante. Il développe l’application mobile « Darna Tchad » lancée en 2014. Celle-ci recense les « bons plans » et les centres d’intérêts de N'Djamena et propose une fonctionnalité permettant la mise en contact direct par téléphone. Une première à l’époque.



Féru de communication et de réseaux sociaux, Nair Abakar n’hésite pas à solliciter les médias de la capitale pour relayer ses informations (les téléchargements de son application tripleront) et, plus tard, à faire appel au Youtubeur ivoirien Observateur pour promouvoir sa page Facebook. En 2016, Nair Abakar développe la deuxième version de Darna, téléchargeable et panafricaine. Très courageux et confiant en son projet, il finance lui-même son développement, avant de s’associer avec des opérateurs mobiles pour toucher le maximum d’abonnés.



Expert développement auprès de plusieurs applications, il devient ensuite conseiller en technologie innovante pour de grandes entreprises, comme la Société Générale. En 2019, il est nommé directeur général adjoint de l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (ADETIC) au Tchad, à 27 ans.



Ses actions le propulsent toujours plus haut



De retour au Tchad en 2017, Naïr Abakar, très inspiré, va dynamiser son pays. Il crée et organise de grands rendez-vous, comme le Forum Panafricain de la Jeunesse et Salon de l'étudiant africain. Dans le volet éducatif, il lance la plateforme numérique « Afrique Campus ». L’idée est d’éviter la « fuite des cerveaux » des étudiants africains, en simplifiant les démarches de pré-inscription dans l’enseignement supérieur et en regroupant les formations post-baccalauréat. Cette initiative lui vaudra une nomination dans la catégorie « Service Public ».



Naïr Abakar initie aussi le mouvement national de la « Semaine de la Citoyenneté » qui se déroule tous les ans. Il invite la population à travailler à la propreté des quartiers, à rénover des salles de classe dans les villages, à améliorer le transport...



Ses actions sont remarquées. Son engagement est récompensé. Il est nommé membre du Conseil consultatif du comité jeune de l’envoyée de l’Union africaine, chargé de conseiller le président de la commission sur les questions de jeunesse. Il est encore conférencier à la tribune des Nations unies (2017). Par décret du Maréchal Idriss Deby Itno, en 2020, il devient, avec le footballeur camerounais Samuel Eto’o, « ambassadeurs itinérants à la Présidence de la République du Tchad ».



Passionné de foot, Nair Abakar lance en 2020 l’école des « champions » pour dénicher les talents de demain, et apporter son appui à la formation des footballeurs en herbe. Son projet : motiver les jeunes à s’intéresser davantage au milieu du sport, afin qu’ils ne soient pas soumis ou tentés d’être exploités, voire de participer à des activités illicites. Et comme il n’y a pas d’effet sans cause, en décembre 2021, trois semaines après l’annonce de la mise sur pied d’un comité de normalisation du football tchadien, la FIFA nomme Naïr Abakar vice-président. Il assure en équipe, de grandes responsabilités, comme les affaires courantes de la Fédération tchadienne de football.



Naïr Abakar sait voir autrement que par la petite lucarne. Et à l’image d’une étoile montante sur une très belle lancée, jusqu’où ira-t-il ?





