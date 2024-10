Tchad : Naissance du Syndicat des Travailleurs du Ministère de l’Environnement

Un nouveau chapitre s'ouvre pour les travailleurs du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable au Tchad. Ce vendredi 11 octobre, ils ont officiellement lancé le Syndicat des Travailleurs du Ministère de l'Environnement (STME). Cette initiative marque une étape importante dans la défense de leurs droits et de leurs intérêts.



Dans un contexte marqué par des conditions de travail souvent précaires et des retards dans la mise en œuvre de leurs droits, les agents de l'environnement ont décidé de s'unir pour faire entendre leur voix. Le président du STME, Mahamat Moussa, a souligné l'importance de ce syndicat pour représenter les intérêts de tous les travailleurs du ministère.



Lors de son discours de lancement, Mahamat Moussa a dressé un tableau sombre de la situation des agents du ministère. Il a dénoncé les retards dans la mise en œuvre du statut particulier des agents des eaux et forêts, ainsi que les insuffisances budgétaires qui affectent leurs conditions de travail.



"Nous entendons être un interlocuteur privilégié aux côtés des instances décisionnelles pour porter les préoccupations des travailleurs à la table des discussions", a-t-il déclaré. Le syndicaliste a également appelé à une éthique professionnelle irréprochable au sein du ministère, dénonçant les pratiques de corruption et de favoritisme.



Le président du STME a invité tous les agents du ministère à rejoindre le syndicat et à s'impliquer activement dans ses actions. Il a souligné l'importance de l'unité pour faire face aux défis qui les attendent.



"Tant que nos intérêts seront menacés, nous resterons debout et ne céderons jamais, quelles que soient les menaces ou pressions", a-t-il affirmé.



La création du STME revêt une importance particulière dans un contexte où les enjeux environnementaux sont de plus en plus pressants. Les agents de l'environnement jouent un rôle crucial dans la protection de la nature et la gestion des ressources naturelles. En défendant leurs droits, ils contribuent indirectement à la préservation de l'environnement pour les générations futures.



La création du STME ouvre de nouvelles perspectives pour les travailleurs du ministère de l'environnement. Ce syndicat pourra jouer un rôle important dans la défense de leurs intérêts, mais aussi dans la promotion de bonnes pratiques environnementales au sein du ministère.