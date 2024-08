Tchad - Ndjamena : La plateforme des 10 coordinations en action contre les inondations

Le 18 août 2024, la plateforme de dix Coordinations de la Ville de N'Djamena a lancé des activités de curage pour évacuer les eaux pluviales, en particulier au Centre de Santé de Ridina, situé dans la Commune du 5ème Arrondissement.



L'opération a été réalisée en collaboration avec la Commune du 5ème Arrondissement et le Center for Innovation and Development (CID).

L’objectif principal est d’évacuer les eaux pluviales et nettoyer les caniveaux pour prévenir les inondations et les maladies associées.



M. Abakar Adoum, Délégué du 5ème Arrondissement, a salué l’initiative et a encouragé la jeunesse à participer activement au curage des caniveaux.



M. Mbaïrdem Narna, Coordonnateur de la Coordination des Associations de la Société Civile (CASOC), a exprimé sa satisfaction quant aux efforts de la plateforme.



M. Alhadj Issa Ali Souley, Coordonnateur de la plateforme, a déclaré : "Nous ne pouvons attendre que l'État fasse tout pour nous. Nous allons apporter notre contribution pour aider nos compatriotes en ces temps difficiles, car l'heure est grave."



M. Ibra Fikaoussou Jean-Claude, Coordonnateur des Organisations de la Société Civile pour la riposte aux catastrophes naturelles, a souligné que la stagnation des eaux favorise l'apparition de maladies. Il a donc justifié le choix du Centre de Santé comme point focal de l’initiative.



En parallèle des travaux de curage, la plateforme a sensibilisé la population sur l'impact des dépôts d'ordures dans les caniveaux, entravant ainsi le drainage des eaux. Un don de savons a également été fait au responsable du Centre de Santé de Ridina.



La plateforme de dix Coordinations prévoit de poursuivre ses activités de curage dans les 10 Arrondissements de la capitale afin de renforcer la résilience de la communauté face aux inondations.