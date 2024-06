Tchad : Ndjamena et Moscou ont affiché leur intérêt mutuel pour une collaboration accrue dans divers domaines

Les discussions entre les présidents Déby et Poutine en janvier dernier ont posé les bases d'un partenariat stratégique approfondi. La visite de Lavrov visait à concrétiser ces orientations en explorant des opportunités de coopération dans des secteurs clés.

Les deux parties ont exprimé leur volonté d'améliorer le cadre juridique régissant leur coopération afin de faciliter la mise en œuvre de projets communs.

Les domaines de coopération prioritaires entre les deux pays sont l'énergie, la construction, les infrastructures, l'exploitation minière, l'agriculture, la santé, le commerce, l'investissement et l'éducation ont été identifiés comme des domaines prioritaires pour une collaboration renforcée.



Le Tchad a manifesté son intérêt pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et s'est inspiré de l'expérience de Rosatom, la société publique russe spécialisée dans ce domaine.



Ndjamena a réitéré son souhait d'acquérir des produits militaires russes pour renforcer ses capacités de lutte contre le terrorisme. La Russie a confirmé son engagement à poursuivre la fourniture de ces équipements.



Les deux parties ont souligné l'importance d'un dialogue diplomatique régulier et ont réaffirmé leur volonté de développer et d'améliorer leurs relations bilatérales dans le respect mutuel de la souveraineté.



Le ministre tchadien des Affaires étrangères a été invité au Forum de partenariat Russie-Afrique qui se tiendra à Sotchi en novembre prochain.



Le rapprochement avec la Russie s'inscrit dans une stratégie de diversification des partenariats internationaux du Tchad, qui cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de certains acteurs traditionnels.



La coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme est d'une importance cruciale pour le Tchad, confronté à des défis sécuritaires importants dans la région du Sahel.

Les projets de coopération dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture et de la santé visent à stimuler le développement économique et social du Tchad et à améliorer les conditions de vie de sa population.



Le développement des relations entre le Tchad et la Russie doit se faire dans le respect de la souveraineté et des intérêts nationaux des deux pays.



La visite de Sergueï Lavrov au Tchad marque une nouvelle étape dans le rapprochement stratégique entre les deux pays. Les domaines de coopération identifiés et les engagements pris témoignent d'une volonté mutuelle de renforcer les liens bilatéraux et de contribuer à la stabilité et au développement de la région. Il est crucial de suivre l'évolution de ce partenariat et d'évaluer son impact concret sur le Tchad et la région du Sahel dans les années à venir.