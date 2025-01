Tchad - Ndjari Boulama-Tom : Les habitants privés d'eau potable depuis deux mois

Depuis plus de deux mois, les habitants des carrés 19 et 32 du quartier Ndjari Boulama-Tom, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, sont confrontés à une pénurie d'eau potable. Cette situation, sans précédent, perturbe considérablement leur quotidien et met en péril leur santé.







La Société Tchadienne des Eaux (STE), responsable de la distribution de l'eau potable dans la capitale, n'arrive plus à alimenter régulièrement ces quartiers. Les raisons de cette pénurie restent pour l'instant inconnues. Les habitants, excédés, dénoncent un manque d'informations de la part des autorités compétentes.





Halima Haroun, une mère de famille résidant dans le quartier, témoigne : "Nous sommes obligés d'acheter de l'eau à des prix exorbitants pour nos besoins quotidiens. C'est une situation très difficile, surtout pour les familles nombreuses."