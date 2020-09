Tchad : "Ne dramatisons pas (...) L'évasion n'a jamais été inédite dans les affaires judiciaires"

Le président de la Coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne (CASAC), Mahmoud Ali Seid, a appelé jeudi à ne pas dramatiser les faits, en réaction à l'évasion qui a eu lieu lors d'un procès au Palais de justice de N'Djamena.



"Ne dramatisons pas outre mesure cet incident malheureux qui ressemble à bien des égards, à un fait divers non moins habituel dans les instances juridictionnelles. L'évasion n'a jamais été inédite dans les affaires judiciaires", souligne Mahmoud Ali Seid.



"Pour autant, les moult publications cybernétiques, teintées de hoax et autres canulars n'honorent guère les acteurs actifs des réseaux sociaux, habitués aux médias buzz", affirme le président de la CASAC à Alwihda Info.



"Je ne suis pas au fait de l'entièreté de cette affaire, mais je trouve qu'il serait absolument inélégant de verser dans le sensationnel en disant qu'il y a absence de justice dans notre pays. S'il y a absence de justice dans notre pays, les présumés coupables dans cette affaire des champs des fils ne seraient pas aujourd'hui entrain de croupir dans la prison d'Amsinene", dit-il.



"En somme, cette affaire est devenue soudainement sensible dans la mesure où elle a été sujette à une myriade d'interprétations, les unes plus saugrenues que les autres. Sachons alors la garder dans la sphère stricte des tribunaux, et nulle part ailleurs", relève Mahmoud Ali Seid.



Et d'ajouter : "évitons la haine, l'indexation communautaire et les procès d'intentions faits à tort contre la justice Tchadienne qui fait son bonhomme de chemin malgré les acharnements irrévérencieux de certains."