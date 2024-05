Tchad – Nécrologie : Décès de l’ancien président de Parlement des enfants du Guéra

Bichara était un jeune plein d'espoir qui avait beaucoup donné pour les enfants et les jeunes du Guéra. Il a servi deux mandats en tant qu'enfant parlementaire et président du Parlement des Enfants du Guéra. Il était un jeune homme qui incarnait le leadership, la solidarité et la sociabilité.



Nous sommes extrêmement attristés d'apprendre sa disparition prématurée. Que Dieu, dans Sa miséricorde, lui accorde le paradis et l'accueille avec bienveillance.



Nos sincères condoléances vont à la famille de Hassan Baba ainsi qu'à ses anciens amis du Lycée de Mongo et du Parlement des Enfants du Guéra.



Que son âme repose en paix.