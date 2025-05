Tchad - Nécrologie : Un pèlerin tchadien décède à La Mecque durant le Hadj 2025

Selon des témoins, M. Tagabo avait voyagé en bus avec d’autres fidèles tchadiens. Alors qu’il s’apprêtait à prendre possession de sa chambre dans la Ville sainte, il a été terrassé par un arrêt cardiaque. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas pu être réanimé.





Pour ses proches et pour ceux qui ont partagé ce voyage sacré avec lui, la nouvelle a été un choc immense. Abdelmadjid Adam Tagabo ne verra pas la Kaaba, mais il est parti là où tout croyant rêve de se tenir un jour : sur la terre sainte, le cœur tourné vers Dieu.





Il laisse derrière lui une famille, des amis et une communauté bouleversée par ce départ brutal. Beaucoup le décrivent comme un homme pieux, humble et dévoué à sa foi.





Bechir Ali Haggar, un membre de sa famille, a témoigné : « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre oncle, Abdelmadjid Adam Tagabo. Parti en Arabie saoudite pour accomplir l’un des plus grands devoirs religieux, le pèlerinage, il a finalement trouvé le repos éternel loin de sa terre natale. Les épreuves de la vie nous rappellent sans cesse que le destin suit son propre chemin, parfois imprévisible et bouleversant. Ce voyage sacré, qu’il entreprenait avec foi et dévotion, s’est achevé d’une manière inattendue, nous laissant tous dans une douleur profonde. Que son âme repose désormais dans la sérénité, et que la lumière l’accompagne dans son voyage éternel. »