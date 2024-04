Tchad / Nécrologie : l'Union Démocratique Pour Le Progrès Social pleure son président fondateur, Moustapha Mbodou Ali

En cette période douloureuse, nous souhaitons exprimer nos condoléances les plus sincères à sa famille biologique, politique ainsi qu'à ses connaissances. La nation tchadienne perd une véritable bibliothèque qui s'en va au moment même où le pays traverse une période de transition importante menant à l'organisation des élections prévues pour le 6 mai 2024.



Moustapha Mbodou Ali était un homme de conviction et un fervent défenseur des grands combats. Il a consacré toute sa vie à l'instauration de la justice et la promotion des valeurs démocratiques dans notre pays. Son parcours fut marqué par de nombreuses années de lutte au sein des mouvements armés tels que FROLINAT, MPLT, FAP et FAN avant de se tourner vers la politique.



Le feu camarade président Moustapha Mbodou Ali a été une cheville ouvrière essentielle dans le processus démocratique au Tchad. Son engagement indéfectible envers les idéaux démocratiques a contribué à façonner l'avenir du pays et lui a valu le respect et l'admiration tant sur la scène nationale qu'internationale.



Avec sa disparition tragique, c'est un vide immense qui se crée dans notre pays. Mais nous devons aussi voir cette période comme une opportunité pour honorer son héritage en poursuivant ses idées et en continuant d'avancer sur le chemin qu'il nous a tracé.



Alors que nous entrons dans cette nouvelle ère politique avec les élections prochaines, il est crucial que nous restions fidèles aux principes défendus par Moustapha Mbodou Ali : la justice sociale, la transparence et la participation citoyenne.



Nous rendons hommage à cet homme exceptionnel qui a dédié sa vie au service du peuple tchadien. Sa mémoire vivra à travers ses réalisations politiques mais aussi dans les cœurs de ceux qui ont eu la chance de croiser sa route.