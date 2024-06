Tchad – Nécrologie : l’ex-député du Salamat, Mahamat Zakaria Mamoune, a tiré sa révérence

Le défunt était un haut cadre de l'administration publique tchadienne. Il a notamment occupé le poste de Maire de la ville d'Am-Timan. Sa disparition est une perte pour la province du Salamat, dont il était originaire et où il occupait des responsabilités politiques et administratives importantes.



En tant qu'ancien député et cadre influent de la région, Mahamat Zakaria Mamoune était considéré comme l'un des leaders de la communauté du Salamat au Tchad. Son décès laisse donc un vide au sein de cette communauté et dans l'administration locale de la région du Salamat.