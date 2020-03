TCHAD Tchad : Nérolel Ndoukolé, un bébé jeté avec l’eau de bain

Alwihda Info | Par Golmen Ali - 2 Mars 2020 modifié le 2 Mars 2020 - 19:51





Après tant d’hésitation et de patience, les autorités de la province du Logone Occident ont enfin décidé du sort de l’inamovible maire Nérolel Ndoukolé Siméon ce lundi 2 mars 2020. Par un arrêté, le préfet du département de Lac Wey Abdallah Abdoulaye Nassour suspend Ndoukolé de ses fonctions.



L’indéboulonnable est cette fois déboulonné par le préfet du département de Lac Wey Abdallah Abdoulaye Nassour. Nérolel Ndoukolé Siméon n’est plus le maire de la ville de Moundou pour le moment. Il est chez lui pour compter le nombre de tôles de son toit.



A peine 24 heures seulement après la visite du chef de l’Etat Idriss Déby Itno à Moundou, le maire de la ville Nérolel Ndoukolé Siméon est destitué en début de matinée ce lundi. Il a cherché, il a trouvé. De ce que l’on retient de son entourage, le maire aurait depuis longtemps abusé de la confiance et de la patience de ses chefs hiérarchiques. Selon nos sources, c’est l’affaire contrat d’affermage négocié entre la société Ytou et la mairie de Moundou, mais c’est surtout l’esprit mercantile qui anime le maire lors de l’arrivée du président et son indélicatesse dans la gestion du grenier de la mairie qui seraient la cause de son départ.



Des sources dignes de foi indiquent que pour les préparatifs de l’arrivée du président Déby, le maire a pris 10.000 000 de Francs CFA pour la commission mobilisation, “mais il les a sans vergogne placés dans les poches de sa veste sans aviser le conseil, ni les membres de la commission.”



N’ayant pas confiance en cet “argentivore”, les membres de la commission sont passés outre pour poser leur doléance au gouverneur Dago Yacoub qui n’a fait qu’attraper sa tête. Embêté par ce comportement répétitif du maire, le gouverneur exige sous la fougue qu’il remette les 10 millions Francs CFA restants aux membres de la commission et promet de régler le compte de Ndoukolé personnellement.



Et comme si cela ne suffisait pas, le maire aurait bouffé encore 4 millions appartenant aux éléments de la sécurité dans le cadre de l’arrivée du chef de l’Etat à Moundou. Voilà donc la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.



De bonnes sources indiquent que n’ayant pas de bonnes relations avec les premiers responsables administratifs de cette province, Nérolel Ndoukolé aurait opéré grace au soutien de son mentor l’ex-préfet de Lac-Wey Youssouf Oumar Bahar. C’est sous le regard larmoyant de ses partisans qu’il a été escorté ce lundi dans sa maison par les agents de la sécurité qui ont ramené le véhicule de la mairie. Affaire à suivre.





