Tchad : Ngouri face à une pénurie d'eau, un appel à l'aide urgent

Problèmes Techniques

Pompe immergée hors service

Générateur en panne

Manque de carburant pour le fonctionnement

Appel Urgent à la Solidarité



Comment Aider ?

La ville de Ngouri, chef-lieu du département de Wayi dans la province du Lac, fait face à une crise d’eau potable sans précédent. Avec une population de 107 944 habitants, l'accès à l'eau devient un défi majeur, surtout en cette période de chaleur intense et de Ramadan.Le château d’eau communautaire, qui constitue la principale source d’approvisionnement en eau potable, est actuellement hors service en raison de plusieurs pannes critiques :Face à cette situation alarmante, la population de Ngouri lance un appel urgent aux bonnes volontés, aux autorités locales, aux organisations humanitaires, et à toute personne de cœur pour leur venir en aide. L’accès à l’eau est un droit fondamental, et les habitants de Ngouri ont besoin de votre soutien pour rétablir le fonctionnement du château d’eau et soulager des milliers de familles.Pour apporter votre soutien, contactez dès maintenant :66142878600788109923519699169865Qu’Allah récompense chaque bienfaiteur et multiplie ses bénédictions en ce mois béni du Ramadan. Votre aide est précieuse et peut faire une réelle différence dans la vie des habitants de Ngouri.