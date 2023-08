Tchad : Nicolas Bodjé Begoto Présente son roman captivant “Les déboires de la vie professionnelle”

N'Djamena - Nicolas Bodjé Begoto, un écrivain talentueux, a annoncé la publication de son dernier ouvrage intitulé "Les Déboires de la Vie Professionnelle". Ce roman captivant est maintenant disponible aux Éditions Universitaires Indépendantes et a été présenté lors d'une séance de dédicaces mémorable qui s'est tenue le samedi 19 août 2023, au Centre Etoile de Moursal.



Né le 15 novembre 1987 à Ndjamena, Nicolas Bodjé Begoto est titulaire d'un diplôme en sciences de gestion, option finance, et occupe la fonction de Manager au Bureau d'Études Valeur Humaine Durable. C'est son engagement envers la stabilité sociale et sa passion pour la lutte contre les défis professionnels qui l'ont inspiré à écrire ce roman saisissant.



"Les Déboires de la Vie Professionnelle" raconte l'histoire époustouflante des luttes d'un jeune orphelin dont le père est issu d'un milieu défavorisé. Joseph, le protagoniste, fait face à des combats acharnés après avoir brillamment achevé ses études. Grâce à sa détermination, son éthique de travail inébranlable, son intelligence aiguisée et sa volonté farouche de provoquer le changement, il parvient à s'intégrer dans le monde professionnel.



Sa vie est florissante tant sur le plan professionnel que personnel, une période qui marque son apogée. Cependant, les ennuis de Joseph surgissent lorsque le pays traverse une crise économique et financière sans précédent. Les mesures draconiennes prises par le gouvernement en réponse à cette crise engendrent des conséquences désastreuses, telles que la faillite de certaines entreprises et les licenciements massifs. Les erreurs monumentales de Joseph, notamment la consommation excessive d'alcool et sa négligence envers sa famille au profit du travail, l'amènent à perdre son emploi, son épouse et même ses amis.



Malgré les épreuves et la descente de sa vie autrefois comblée vers l'isolement et la misère, Joseph refuse de baisser les bras. Sa détermination face à l'adversité, la honte, la perte de renom et bien d'autres épreuves qui envahissent sa vie, lui permet de reconstruire sa vie et de ramener l'amour, la joie et la prospérité à ses enfants. C'est dans ces circonstances que sa femme réapparaît dans sa vie.



Ce récit poignant met en lumière la persévérance de Joseph et sa résilience face aux difficultés, rappelant la puissance de la détermination et de l'espoir. "Les Déboires de la Vie Professionnelle" est un récit d'apprentissage vibrant qui explore les thèmes universels du courage, de la rédemption et de la renaissance.



Le roman est désormais disponible aux Éditions Universitaires Indépendantes au prix unitaire de 10 000 FCFA.