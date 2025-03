Tchad : Nokou face à une crise aiguë d’accès à l’eau potable

Actuellement, le prix du mètre cube d’eau est fixé à 750 FCFA, une charge supplémentaire pour les habitants déjà confrontés à un contexte économique difficile. Le château d’eau fonctionne avec un seul puits et un unique générateur, rendant son approvisionnement instable et limité. Bien que des panneaux solaires soient disponibles pour une solution plus durable, leur efficacité est compromise par l’absence d’une pompe adaptée pour exploiter pleinement les ressources en eau.



Face à cette situation critique, la population de Nokou lance un appel urgent aux autorités gouvernementales, notamment au directeur de la Société Nationale d’Eau, afin de prendre en charge la gestion du château d’eau et d’apporter des solutions concrètes pour améliorer l’accès à l’eau potable. La mise en place de nouvelles infrastructures et l’optimisation des ressources existantes sont indispensables, en particulier à l’approche de la saison chaude.



L’eau potable est un droit fondamental, et les habitants de Nokou espèrent que cet appel sera entendu et suivi d’actions immédiates pour garantir un accès équitable et suffisant à cette ressource vitale.