TCHAD

Tchad : Nominations des délégués provinciaux au Ministère de la Production et de la Transformation Agricole

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Mars 2024

Le 4 mars 2024, le Ministère de la Production et de la Transformation Agricole au Tchad a annoncé par décret numéro 0162/PT/PM/MPTA/2024 la nomination des délégués provinciaux. Cette décision vise à renforcer les capacités du ministère dans chaque province et à améliorer la production agricole et sa transformation.