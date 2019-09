TCHAD Tchad : "Nos actions d'ordre sécuritaire ne varient pas avec l'état d'urgence" (ministre défense)

"Les structures de l'administration générale, que ce soit au niveau de l'armée, la sécurité, les services administratifs ou même traditionnels, ce mécanisme c'est une machine qui doit tourner ensemble, c'est-à-dire que c'est complémentaire. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Même si sa fonctionne, je dis bien, l'un ne peut pas bien fonctionner sans l'appui de l'autre. Même la nouvelle équipe qui vient d'être installée ne peut pas réussir sa mission sans votre contribution", a déclaré le ministre.



D'après lui, "il se peut qu'il peut qu'il y ait des manquements au niveau de l'administration, au niveau de la sécurité, mais nous, nous sommes là pour veiller à ce que les hommes sur le terrain soient loyaux, font la mission que nous souhaitons avec la justice, l'équité et un travail bien fait."



Le renforcement de la lutte contre la circulation d'armes



"Vous, vous êtes les représentants de la population. Vous devez apprécier à sa juste valeur et puis accompagner, informer. Nous avons mis l'accent surtout sur le désarmement. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un conflit intercommunautaire, le nombre de morts augmente, c'est parce que les gens aujourd'hui ne se battent pas avec nos armes blanches, les gens ont des armes, des mitraillettes. C'est ce qui fait que le nombre de morts augmente", a souligné le ministre.



Mahamat Abali Salah a annoncé des initiatives pour la mise en place d'une équipe de désarmement "dans les jours à venir".



Selon lui, "ils vont récupérer les armes détenues par les civils qui seront jugés conformément à nos textes. Nos actions d'ordre sécuritaire ne varient pas avec l'état d'urgence. Il ne s'agit pas seulement de désarmer une province sous état d'urgence. Non. Nos forces de défense et de sécurité doivent travailler chaque jour".



"Le désarmement que le chef de l'Etat a annoncé lors de son déplacement à Abéché, c'est une décision sur l'ensemble du territoire. Nous agissons dans ce cadre. Vous, autorités traditionnelles, vous allez contribuer, vous allez accompagner ces gens là pour désarmer la population", a-t-il indiqué.



Fin août, des affrontements entre deux camps -éleveurs et agriculteurs- ont fait 11 morts dans cette zone.



Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, Mahamat Abali Salah, a tenu vendredi une rencontre avec les chefs traditionnels à Koumogo, au Bar Kô, dans la province du Moyen-Chari. réconcilier les deux camps qui ont signé un procès verbal de réconciliation.





