Tchad : "Nos détraqueurs disent que les gens sont divisés, ils ont mordu la poussière"

Le secrétaire régional du MPS de la région de Hadjer Lamis, Abakar Moussa Kalle, est en mission de sensibilisation et d'information sur les résolutions du forum inclusif. La ville de Massaguet constituent la troisième étape de la tournée du secrétaire général du conseil régional, et des membres du bureau politique national de cette formation politique.



La mission vise à informer la population des orientations du président de la République lors de la rencontre avec les vingt-trois secrétaire généraux du MPS, et sur les résultats issus du forum national inclusif. A travers un grand meeting, le secrétaire régional du MPS de la région a saisi l'occasion pour expliquer l'importance de ce forum : "la semaine dernière, nous avons dit que la quatrième République a commencé à Bokoro, aujourd'hui l'application est faite a Massaguet. Nos détraqueurs disent que les gens sont divisés au Hadjer Lamis, ils ont mordu la poussière aujourd'hui. Nous, nous ne sommes pas divisés à Massaguet, ni a N'Djamena. Nous sommes tous comme un seul homme et nous allons relevés ces défis".



Apres la restitution, le secrétaire régional du MPS de la région du Hadjer Lamis, Abakar Moussa Kalle a installé le nouveau membre du bureau départemental, sous-préfectoral et communal.



Le secrétaire régional et le préfet du département Haraze-Al-Bia, se sont relayés pour remercier les militants et militantes pour leurs degré de mobilisation. Ils ont, par ailleurs, demandé au nouveau membre de consentir des efforts pour porte haut le flambeau du parti.