Tchad : « Nouba Yadji », le nouvel album religieux et culturel de Ngadi Patrice

Le chantre Ngadi Patrice a annoncé aujourd'hui, le lancement de son deuxième album intitulé « Nouba Yadji ». Cet album, composé de huit chansons, explore les thèmes religieux et culturels.



Les titres incluent « Ma nation a besoin de toi », « Ave Maria », « Consolation », « Merci maman », « Je chanterai ton nom », « Ma lumière » et enfin, « Nouba Yadji ». L'accent mis sur l'album est la reconnaissance envers le Dieu de la Trinité.



Cet album est une véritable déclaration de foi pour Ngadi Patrice. Le nouvel album sera disponible en 300 exemplaires, en format USB, à un prix unique de 10 000 FCFA. Les fans de Ngadi Patrice auront la chance de célébrer ce nouvel opus, lors d'un concert de grande envergure, le dimanche 5 février à Radisson Blu.



Ce concert sera l'occasion idéale pour les fans de découvrir les nouvelles chansons en live, et de vivre une expérience musicale inoubliable. Le lancement de « Nouba Yadji » de Ngadi Patrice est un événement à ne pas manquer pour les fans de musique religieuse et culturelle.



Dès lors, il est important de réserver l’exemplaire de l'album et de réserver sa place pour le concert de lancement le 5 février prochain.