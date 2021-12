Tchad : "Nous allons faire encore plus pour notre pays" (CEMGA)

Le chef d’état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, s’est exprimé ce 20 décembre sur la revalorisation de l’indice des militaires, consacrant une augmentation historique des indemnités et primes des forces de défense et de sécurité. Il était entouré de tous les chefs des grandes formations militaires.



Le chef d’état-major général des armées a salué une réforme majeure et a rappelé les conditions précaires des soldats dont certains touchaient des indemnités très minimes avoisinant le 20.000 Fcfa.



Le CEMGA a réitéré l’engagement ferme et sincère d’œuvrer pour la construction d’une armée républicaine, respectueuse des droits de l’Homme et des citoyens. « Nous allons encore faire plus pour notre pays », a-t-il dit.



Il se dit confiant qu’il s’agit d’une première étape et qu’une nouvelle revalorisation pourrait avoir lieu à l’avenir pour couronner le sacrifice des militaires.



« Dès le mois prochain, chacun percevra son droit », a conclu le général Abakar Abdelkerim Daoud.