TCHAD Tchad : "Nous devons asseoir notre économie sur des bases solides", estime le chef de l'État

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Août 2018









"Si l’inspiration des réformes vient de moi, le socle de la nouvelle République est posé par l’ensemble des couches sociales et des obédiences politiques lors du forum National Inclusif. Aujourd’hui, je puis affirmer, avec satisfaction que les tchadiens ont fait œuvre utile pour leur pays en traçant les sillons du futur. Les différentes réformes qui ont été adoptées sont en train d’être mises en musique de manière progressive", a-t-il déclaré.



Au delà de l'investissement quotidien du gouvernement dans la mise en oeuvre des résolutions du forum, Déby a appelé à la forte participation citoyenne pour un succès du chantier des réformes. Toutefois, "tout n’est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous évoluons dans un contexte économique et social particulièrement difficile. Il est évident que dans ce contexte, il faut être suffisamment lucide, développer son ingéniosité, et surtout être apte à consentir le sacrifice suprême pour éviter que la nation ne sombre dans l’abime", a rappelé le dirigeant tchadien.

"Des réponses économiques s’inscrivent dans un schéma du moyen et du long terme"

D'après Idriss Déby, au plan économique, il a été choisi l’option de diversifier l'économie en mettant en première ligne les immenses potentialités agricoles et pastorales. "Nous devons, à terme, asseoir notre économie sur des bases solides pour éviter ce syndrome dangereux que nous avons connu avec la chute du prix du pétrole. Ces réponses économiques s’inscrivent dans un schéma du moyen et du long terme", a-t-il rappelé.



"Certaines mesures qui ont été prises influent sur le quotidien de nos compatriotes"

"Pour faire face à la pressante et étouffante conjoncture, le Gouvernement a conçu toute une panoplie de mesures jugées pertinentes et nécessaires. Nous admettons volontiers que certaines mesures qui ont été prises influent sur le quotidien de nos compatriotes mais il s’agit d’un sacrifice collectif à faire pour sortir de cette situation très éprouvante et saisir le futur avec espoir et sérénité. Malheureusement, les partenaires sociaux appréhendent sous un angle déformant la perspicacité des actions que nous menons sur le terrain", a expliqué le président de la République.



Selon ses propos, "si les mouvements d’humeur des travailleurs étaient la clé de réussite, nous serions sortis depuis longtemps de la conjoncture économique et sociale."



