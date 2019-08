Tchad : "Nous respectons notre président, qu'il nous respecte"

ABECHE, Tchad - La famille du sultanat Abbasside, avec à sa tête Yacoub Saleh Ourada, s'est réunie jeudi matin au Palais du Sultanat du Ouaddaï pour une concertation. La réunion s'est déroulée en présence des sages, oulémas, chouyoukh (savants musulmans), chefs de quartiers, chefs de race, chefs de tribus et d'autres participants.



A l'entame de la réunion, une prière a été prononcée pour implorer Dieu afin que la paix règne dans le grand Ouaddaï. "Nous vous avons appelé, c'est pour le conseil de la famille. Ce qui est arrivé n'est pas de la famille, ni de l'Islam", a indiqué le modérateur Yakhoub Brahim Ourada.



Le sage Issaka Senghor prend la parole devant l'assemblée et dit : "Nous respectons notre président, qu'il nous respecte et si cela est arrivé par erreur, nous demandons au président de nous ramener notre Sultanat".



"Ce que Dieu a tracé, si on déraille du chemin c'est inacceptable. Vous les oulémas, levez-vous pour demander Dieu pour que la paix règne. Quant à vous, la famille Ourada, soyez unis et patientez", a-t-il ajouté.



Selon lui, le Sultanat ne fait pas de campagne, il n'est pas impliqué dans la politique. "Ils nous ont amené un inconnu qui n'est pas de la lignée Royale donc nous ne le connaissons pas", a-t-il souligné.



Les participants ont désigné 10 personnes pour former une commission provisoire. Elle va à son tour désigner des sages pour écrire un rapport qui sera déposé au président de la République.