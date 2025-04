Tchad : OXFAM et ACORD-TD renforcent les capacités locales pour la cohésion sociale et la paix à Moussoro

Une trentaine de participants, issus de diverses structures étatiques et non étatiques, ont pris part à cet atelier de renforcement des capacités axé sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Cette formation s'inscrit dans le cadre plus large du projet « Citoyenneté Active et Gouvernance Ouverte au Tchad (CAGOT) ». Le facilitateur, Innocent Nadjikong, a animé plusieurs modules essentiels, notamment sur la prévention des conflits communautaires, les techniques de médiation communautaire et la consolidation de la paix dans un contexte sociétal fragile.



Les échanges entre les participants ont été riches et fructueux, permettant d'aborder divers aspects cruciaux, dont la problématique de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, que les participants ont identifiée comme un facteur perturbateur pour la consolidation de la paix lorsqu'ils sont utilisés de manière inappropriée. La culture de la tolérance, du pardon et de la fraternité a également fait l'objet de discussions approfondies.





À l'issue de cet atelier, le chef de projet ACORD-TD, Bachar Ahmat, a souligné la compréhension unanime de l'importance de la paix et de la cohésion sociale par tous les participants, qui sont désormais mieux outillés pour partager ces connaissances au sein de leurs organisations respectives. Innocent Nadjikong, le facilitateur de l'atelier, a exprimé sa satisfaction quant au niveau des échanges et a noté que les élus locaux et les autres participants ont abordé en profondeur les maux qui fragilisent la paix. Il s'est montré optimiste quant à la mise en pratique des notions acquises lors de cet atelier par les participants.