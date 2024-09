Tchad : OXFAM évalue les femmes de l’Union en marche pour le développement de la Nya à Bébédjia

Dans le cadre du projet *Féministes en Action*, une mission d'évaluation a été conduite par le directeur pays d'OXFAM, Awaiss Yahaya, pour évaluer les femmes de l'Union en Marche pour le Développement de la Nya, et s'enquérir des activités réalisées sur le terrain.



Après la présentation des réalisations du projet par l'animateur de la plateforme des femmes de la Nya, Mbaiambe Mboinbe Basile, la cheffe de file du réseau des femmes, Amina Kaya, a exposé les grands axes du projet. Elle a notamment souligné la sensibilisation de proximité et de masse dans chaque localité, contre les violences basées sur le genre, dans les trois villes de mise en œuvre. Elle a également évoqué les actions de plaidoyer de proximité menées dans 22 villages autour de chaque site. Amina Kaya a ensuite éclairé l'auditoire sur le partage d'expérience et la capitalisation des acquis, organisés lors des 1er et 2ᵉ trimestres du projet.



Cependant, elle a aussi mentionné que des défis subsistent et qu'il reste un travail de fond à accomplir pour atteindre les objectifs fixés. Elle a cité des exemples concrets, comme l'excision à Koumra et les grossesses précoces à Bébédjia, pour illustrer les difficultés rencontrées.



Très satisfait des résultats obtenus, le chef de mission et directeur pays d'OXFAM, Awaiss Yahaya, a évoqué les critères d'éligibilité des organisations de la société civile pour la 2ᵉ phase du projet. Il a salué l'initiative des clubs d'écoute, qu'il considère comme une bonne approche à développer et à pérenniser. En conclusion, il a encouragé les femmes à documenter leurs activités pour améliorer la gestion des problématiques.



Pour sa part, la cheffe de projet, Mme Beksoubo Damienne, a salué l'engagement des autorités, qu'elle a qualifié d'élément essentiel au succès du projet. Elle a également prodigué des conseils aux OSC, les encourageant à renforcer le partage d'expérience, l'archivage des actions sur le terrain et à faire preuve de ponctualité dans leurs rapports.



Dans son mot de circonstance, le sous-préfet de Bébédjia, Abdelrassoul Djibrine Abdelrassoul, a demandé aux parties prenantes de prendre en compte les facteurs internes et externes du projet pour assurer une bonne continuité.