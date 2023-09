Tchad : OXFAM lance un programme d'échange d'expériences dans la province du Lac

Cette visite d'échange d'expériences entre pairs, également connue sous le nom de « voyage d'échange », a pour objectif d'améliorer les connaissances et les pratiques des participants ainsi que de leurs organisations. Elle vise à intégrer les enseignements tirés de ces échanges dans leurs activités quotidiennes.



Pendant une semaine, les parties prenantes du projet auront l'occasion de partager leurs expériences, de visiter les réalisations dans les zones d'intervention du projet à Liwa et Daboua, et de créer une synergie entre les bénéficiaires pour favoriser les échanges.



Maxime Kimna Djidingar, l'Assistant Cohésion sociale d'Oxfam Bagasola, a souligné que l'objectif principal de cette initiative est de renforcer les compétences techniques des représentants des groupements de producteurs maraîchers, des Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit, des activités génératrices de revenus, des Foyers d'Apprentissage et de Réhabilitation Nutritionnelle, du Système Communautaire d'Alerte Urgence-Réponse Précoce, des stocks de proximité, et des sites maraîchers. Cette amélioration des compétences se fera à travers la visite d'échanges et de partage d'expériences dans le département de Fouli.



À quelques mois de la fin du projet, cette visite permettra aux bénéficiaires d'acquérir des expériences des activités réalisées et de les mettre en pratique. Mahamat ABAKAR Youssouffar, sous-préfet de Liwa rural et représentant le préfet de Fouli, a encouragé les participants à s'impliquer activement dans le partage d'expérience pour acquérir des connaissances essentielles à la progression de leurs activités.



Ces visites seront complétées par un atelier au cours duquel différentes thématiques liées aux activités seront approfondies afin de renforcer les capacités des participants. De bonnes pratiques seront identifiées, et des recommandations seront formulées pour optimiser les initiatives mises en place.