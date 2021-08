Tchad : OXFAM renforce les capacités dans la consolidation de la paix à Bol

Contribuer à la réduction des vulnérabilités des groupes les plus affectés et permettre de s'attaquer aux causes structurelles de vulnérabilité, tels sont entre autres, les objectifs assignés à l’action de OXFAM.



A en croire le chargé de plaidoyer et communication d'OXFAM, Mahamat Ibrahim Saleh, c'est dans le cadre du projet « consolidation de la paix et renforcement résilience économique des femmes et des jeunes dans la région du lac Tchad et du Niger », que son organisation a organisé cet atelier. Mahamat Ibrahim Saleh a exhorté les jeunes à plus d'engagement dans les communautés afin de prospérer la paix et mener la sensibilisation vers les couches vulnérables.



Officiant la cérémonie, le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, représentant le gouverneur, a relevé que ce projet vient appuyer les jeunes dans la conception et la finalisation des plans d'actions citoyens, faciliter un réseautage entre les jeunes du Tchad et du Niger et impulser une dynamique d'engagement communautaire, afin de provoquer un activisme avéré pour les questions de la paix et la cohésion sociale. Le représentant du gouverneur a invité les participants à s'adonner pour relever ce défi qui trouble le tissu économique dans la province du Lac.